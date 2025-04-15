Происшествия

Обвинительный приговор в отношении экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого оставлен без изменения

Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда оставила без изменения приговор Псковского городского суда от 4 февраля 2024 года, которым бывший заместитель главы администрации города Пскова Александр Грацкий признан виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, по совокупности двух преступлений Александру Грацкому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.