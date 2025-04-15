Происшествия

Перевозившего из Дедовичского района наркотики жителя Вологды осудили на 14 лет

Дедовичский районный суд Псковской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор уроженцу Вологды, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 13 декабря 2022 года мужчина в мессенджере Telegram от неустановленного лица получил задание на транспортировку наркотического средства весом 1054 грамма из Дедовичского района Псковской области в город Вологда с целью последующего создания тайников-закладок для сбыта его потребителям. Исполняя данное задание из корыстных побуждений, житель Вологды прибыл в Дедовичский район, где забрал пакет с наркотическим средством и погрузил в салон своего автомобиля. Возвращаясь к месту своей регистрации, мужчина был задержан сотрудниками полиции, тем самым не доведя свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал частично.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

Присяжные не сочли подсудимого заслуживающим снисхождения.

Действия подсудимого квалифицированы по части 3 статьи 30, статье 228.1 ч.5 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, в особо крупном размере).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.