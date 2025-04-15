Происшествия

По факту издевательства над собакой в районе «Электрона» в Пскове возбудили дело

По факту жестокого обращения с собакой в районе стадиона «Электрон» в Пскове возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: приют для собак «Шанс»

Полиция зарегистрировала материал проверки по факту публикации в социальных сетях о случае жестокого обращения с животным в Пскове. В настоящее время ведется установление причастных лиц, поиск свидетелей. Дополнительно будут отсмотрены камеры видеонаблюдения.

Всех, кто располагает информацией о произошедшем, просят обращаться в полицию по телефону: 102 или в завеличенский отдел полиции: 593000.

Ранее сообщалось, что собаку повесили на берегу реки Великой и резали ее ножом. У животного несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею.