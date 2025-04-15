Происшествия

Подросток в зеленой куртке пропал в опочецкой деревне Высокое

14-летняя Александра Шипуля пропала в деревне Высокое Опочецкого муниципального округа. 4 мая девушка ушла из дома и не вернулась, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 162 сантиметра, нормального телосложение, темные длинные длинные волосы, серо-голубые глаза. Была одета в зеленую куртку с молнией наискосок, темную тунику в цветочек, черные спортивные штаны, черные галоши.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52, 8 921 219 69 26 , 8 911 890 92 81 или 112.