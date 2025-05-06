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Петербургского бизнесмена оштрафовали и лишили свободы за получение взятки от директора «ТехноИнвестПсков»

Петербургского предпринимателя Дамира Гильфанова приговорили к штрафу и сроку за получение взятки от директора фирмы «ТехноИнвестПсков» Дмитрия Носкова в размере миллиона рублей, сообщили в главном военном следственном управлении СК России.

Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Дамира Гильфанова. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в 2021 году между государственным заказчиком и ООО «ТехноИнвестПсков» заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Обязанности по контролю за выполнением работ возлагались на Гильфанова.

В августе 2022 года Дамир Гильфанов получил от представителя ООО «ТехноИнвестПсков» взятку в размере 1 млн рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ.

Суд назначил Дамиру Гильфанову наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей. В целях обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более 6 млн рублей.