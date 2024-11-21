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Петербургского бизнесмена заключили под стражу за получение взятки от директора «ТехноИнвестПсков»

Петербургского предпринимателя Дамира Гильфанова заключили под стражу за получение взятки от директора псковской фирмы «ТехноИнвестПсков» Дмитрия Носкова в размере миллиона рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дамира Гильфанова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 5 статьи 290 УК РФ.

Следствие полагает, что в целях реализации государственного оборонного заказа по строительству и реконструкции объектов для нужд МО РФ, между Минобороны России (заказчик) и ППК «ВСК» (генподрядчик) заключен контракт «На выполнение полного комплекса работ по объекту: устройство периметрального ограждения Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц МО РФ». В ходе исполнения указанного контракта между ППК «ВСК» и ООО «ТехноИнвестПсков» (субподрядчик) заключен договор субподряда.

В соответствии с возложенными на Дмитрия Гильфанова должностными обязанностями, который с мая 2021 по настоящее время работает в филиале «Строительное управление по ЗВО» ППК «ВСК» (с 18.06.2024 – филиал «СУ по ЛенВО» ППК «ВСК») в должности начальника филиала «СУ по ЛенВО» ППК «ВСК», у последнего в один из дней июня-июля 2022 возник умысел на незаконное личное обогащение путем получения взятки от директора ООО «ТехноИнвестПсков» Дмитрия Носкова.

Дмитрий Гильфанов в ходе личной встречи с Дмитрием Носковым предложил последнему передать ему взятку в 1 000 000 рублей за оказание содействия в беспрепятственной сдаче-приемке работ по договору субподряда, тот согласился.

После этого, в августе 2022 года, Дмитрий Носков встретился со своим знакомым в городе Пскове, где передал тому пакет, в котором находилась коробка с первой частью взятки в 500 000 рублей. При этом указанные деньги директор «ТехноИнвестПсков» перед встречей со знакомым положил в коробку, в связи с чем последний не был осведомлен о ее содержимом.

Кроме того, директор «ТехноИнвестПсков» Дмитрий Носков попросил знакомого передать коробку Дмитрию Гильфанову, а также передал ему абонентский номер Гильфанова для связи. В тот же день знакомый директора приехал в Санкт-Петербург и созвонился с Дмитрием Гильфановым, и, действуя по указанию последнего, передал коробку с находящейся в ней первой частью взятки в размере 500 000 рублей водителю Гильфанова, который в тот же день передал указанную коробку с деньгами самому Гильфанову.

После директор «ТехноИнвестПсков», находясь по месту жительства в Пскове, попросил своего сына передать Дмитрию Гильфанову пакет с документами и конвертом, в который он заранее положил вторую часть взятки в 500 000 рублей. При этом директор скрыл от сына, что в конверте находились деньги. Кроме того, Дмитрий Носков также передал сыну номер Дмитрия Гильфанова для связи. В тот же период времени сын директора «ТехноИнвестПсков» приехал в Санкт-Петербург, созвонился с Дмитрием Гильфановым, после чего на следующий день также передал пакет с конвертом со второй частью взятки его водителю. Таким образом, Гильфанов получил от Дмитрия Носкова взятку в 1 000 000 рублей, деньгами распорядился по своему усмотрению.

25 ноября Дмитрий Гильфанов был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гильфанову стражу по 17 января 2025 (1 месяц 24 суток).