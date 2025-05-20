Происшествия

Опубликовано видео задержания предпринимателя по подозрению в даче взятки за приемку ремонта моста в Пскове

Появилась видео с задержанием предпринимателя, подозреваемого в даче взятки за приемку ремонта моста в Пскове. Видео Псковской Ленты Новостей предоставили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

По версии следствия, в период с 15 апреля по 20 мая мужчина, действуя в интересах фирмы, производившей по договору субподряда ремонт моста через реку Пскова, передал в два этапа сотруднику учреждения, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 100 000 рублей за беспрепятственное подписание актов приема-передачи выполненных работ.

В настоящее время фигуранта задержали в процессуальном порядке, ему предъявили обвинение в совершении преступления. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.