Происшествия

В Пскове росгвардейцы предотвратили хищение коньяка и мороженого

Росгвардейцы предотвратили хищение из торгового центра в Пскове 26 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Росгвардии, около 1:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданку 1992 года рождения, которая пронесла через кассовый узел коньяк и мороженое, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.