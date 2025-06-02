Происшествия

Несколько деревьев рухнули из-за непогоды в Пскове и Великих Луках

Поваленные деревья фиксировали псковичи 29 июня во время непогоды.

Береза упала и повредила козырек подъезда на Рижском проспекте, 67 в Пскове, сообщается в группе «Справедливая жесть города Пскова».

Фото: «Справедливая жесть города Пскова»

«Настолько сильный ветер, что с корнями вырвал березу, задело козырек подъезда», - отметил автор публикации.

Также несколько деревьев упали возле Лицея №4 на улице Коммунальной, 30, сообщил очевидец в группе «Жесть по-псковски».

Фото: «Жесть по-псковски»

На проезжающую машину на Сиреневом бульваре, 1А упало сломавшееся дерево, сообщает очевидец в той же группе.

Фото: «Жесть по-псковски»

Сломанные деревья наблюдали и в южной столице области.

«Ломаются трухлявые деревья, обломки падают на проезжую часть, автомобили и горожан, что и произошло только что, хорошо, что на остановке никто не пострадал, только оборвало линию электропередачи. Убедительная просьба к администрации обратить внимание и принять меры в отношении аварийных и разросшихся деревьев над тротуарами и проезжей частью», - сообщил читатель группы «Подслушано Великие Луки».

Фото: «Подслушано Великие Луки»

Напомним, в связи с обрушившимся ветром Псковский и Новгородский филиалы «Россети Северо-Запад» работают в круглосуточном режиме. На смене 106 бригад, задействованы 106 единиц техники.