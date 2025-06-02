В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева

В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели женщины от упавшего дерева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 66-летней женщины под поваленным деревом на территории дачного участка.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
По предварительной информации, дерево, растущее в лесополосе на территории города Пскова, упало на находившуюся на прилегающем дачном участке женщину. В результате полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.
В настоящее время назначена медицинская судебная экспертизы, проводятся проверочные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.