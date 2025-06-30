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Уголовное дело на экс-начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО направили в псковский суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу Игоря Лукичева, обвиняемого во взяточничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

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Экс-начальник обвиняется в получении взятки за общее покровительство по службе, организованное группой, в особо крупном размере. По результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области, а также УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело.

По версии следствия, обвиняемый в период с 1 апреля 2024 года по 3 мая 2024 года, действуя в составе организованной преступной группы со своими подчиненными и в соответствии с ранее распределенными ролями, получил от сотрудников территориального отдела в качестве взятки денежные средства в размере более 1 млн рублей за общее покровительство по службе.

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В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.