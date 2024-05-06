Происшествия

Начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО арестовали в Пскове

Начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу Игоря Лукичева в Пскове обвинили в получении взятки и заключили под стражу до 30 июня включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Ространснадзор

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СК СУ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Лукичева, которому предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом группой лиц в крупном размере (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня включительно.