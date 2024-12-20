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Экс-сотрудников Ространснадзора в Псковской области обвиняют во взяточничестве за покровительство по службе

Следственными органами выявлен новый эпизод преступной деятельности бывших сотрудников Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц Межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за общее покровительство по службе, организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 1 по 15 апреля 2024 года начальник МТУ Ространснадзора по СЗФО совместно с помощником начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО и заместителем начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО, действуя в составе организованной преступной группы и в соответствии с ранее распределенными ролями, получили от подчиненного сотрудника взятку в размере 585 тысяч рублей за общее покровительство по службе.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников МТУ Ространснадзора по СЗФО соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по их обвинению в получении взятки (пункты «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ), в рамках которого по ходатайству следователя СК России судом в отношении начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.