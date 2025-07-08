Происшествия

Житель Великих Лук похитил запасные части для техники на сумму более 220 тысяч рублей

Житель Великих Лук похищал с производственной площадки запасные части и масла для техники и перекидывал через ограждение производственной территории, где отсутствует видеонаблюдение, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемый отвозил украденное в гараж с тем, чтобы впоследствии либо использовать их на своем тракторе, либо сдать на металлолом, на общую сумму более 220 000 рублей.

Суд, учитывая наличие у подсудимого двоих малолетних детей, активное способствование им раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, а также признание вины и раскаяние в содеянном, назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ.