Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

23 июля около 15:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к магазину на улице Клевцова. Персонал торговой точки несколькими минутами ранее активировал тревожную кнопку.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 26-летнего жителя Великих Лук, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.