Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Невеле

Возгорание жилого дома и хозяйственной постройки произошло на улице Подгорной в Невеле 29 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:26. Жилой дом и хозяйственная постройка выгорели изнутри по всей площади, огонь уничтожил кровлю. При ликвидации пожара обнаружен погибшим 40-летний мужчина.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Жилой дом удалось спасти. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.