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Прекращено уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Моглино» Ольги Торбич

Уголовное дело в отношении экс-гендиректора АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Ольги Торбич прекращено в связи с истечением срока давности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судебное заседание прошло 18 июля.

Напомним, в феврале 2019 года УФСБ России по Псковской области в отношении экс-руководителя АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Ольги Торбич возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

2 февраля 2021 года Псковский городской признал ее виновной. Суд установил, что в сентябре 2017 года, занимая пост гендиректора ОЭЗ «Моглино», Ольга Торбич с нарушением установленной законом процедуры заключила договор на поставку офисной мебели на сумму свыше 700 тысяч рублей с фирмой, принадлежащей ее близкому родственнику. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

9 апреля 2021 года Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Псковского городского суда и отменил приговор суда первой инстанции. Уголовное дело направили на новое судебное разбирательство. Отмечается, что выводы суда первой инстанции о виновности Ольги Торбич в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании.

В апреле 2022 года Псковский городской суд оправдал бывшего генерального директора.