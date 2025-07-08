Происшествия

Дело об убийстве супруга женой в Дновском районе передано в суд

В Дновском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летней местной жительницы, совершившей убийство своего супруга (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 28 апреля пострадавший совместно с женой находились в квартире по месту проживания, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила мужа ножом в туловище. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.