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Волонтеры ищут пропавшую великолучанку по запаху в труднопроходимом лесу

Волонтеры продолжают искать 65-летнюю Людмилу Клементьеву, пропавшую 9 июля в деревне Гороховый Бор Великолукского района, в труднопроходимом лесу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом отряде «След», по определенному квадрату леса далеко не первый день носит ветром характерный запах, источник которого не удается найти.

Видео здесь и далее: поисковый отряд «След»

«Будем честны, по определенному квадрату леса далеко не первый день носит ветром характерный запах, источник которого нам не найти. О том, что этот запах чувствуется, нам неоднократно сообщали местные ягодники», - рассказали в поисковом отряде.

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Работать приходится в труднопроходимой местности, в связи с чем желающих отправиться на поиски не так много: «Вчера на поиски Людмилы Клементьевой, пропавшей в лесу 9 июля, приехало 6 человек, 4 из которых наши постоянные люди, хорошо знающие местность. Мы очень ждали помощи родственников пропавшей, которые, с их же слов, могут принимать участие в поисках только в выходные. Не дождались. Как обычно, их не было. <...> Лес труднопроходимый, и чтобы что-то найти, нужны люди, которых нет. Поиски Людмилы продолжим по возможности».