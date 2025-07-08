Происшествия

Для поиска пенсионерки в великолукском лесу ищут мужчин, не боящихся медведей

65-летнюю Людмилу Клементьеву, пропавшую в деревне Гороховый Бор Великолукского района, продолжают искать, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

«Промежуточный отчёт по поиску Клементьевой Людмилы Валентиновны, 65 лет, деревня Гороховый Бор, Великолукский район. 11 июля в 10:19 на "горячую линию" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поступил звонок от сотрудников полиции. Из разговора стало известно, что женщина заблудилась в лесу и, поняв, что самостоятельно выйти не сможет, обратилась за помощью по номеру: "112". На момент начала поисковых мероприятий было известно, что Людмила Валентиновна зашла в лес 9 июля, а при последнем звонке сообщила, что заблудилась в лесу за деревней Гороховый Бор и не может выйти», - сообщили в поисковой организации.

Вечером 11 июля на место поиска выдвинулась первая автономная группа добровольцев. На следующий день добровольцам удалось связаться с родственниками Людмилы Клементьевой, уточнить приметы и получить фотографию пропавшей.

«Поиск продолжился: Людмилу Валентиновну искали 9 добровольцев "ЛизаАлерт" из Великих Лук и Идрицы, а также сотрудники полиции. Всего было сформировано 8 поисковых групп. Объехав близлежащие деревни вокруг предполагаемого места поиска, добровольцы приступили к работе на отклик и "прочёсу" местности. Общая протяженность треков, записанных пешими группами, составляет более 60 километров по труднопроходимой болотистой местности, не считая радиуса отклика», - добавили поисковики.

Отмечается, что поиск осложняется заболоченной местностью, канавами, которые в основном приходится переходить вброд, и густым подлеском. Иногда на преодоление одного километра приходится тратить более часа. Добровольцы выезжают с момента поступления заявки каждый день, с утра и до наступления темноты, в солнечную и дождливую погоду, насколько позволяют силы и обстоятельства.

«В целом всё очень внезапно произошло... Вышло так, что в пятницу пришлось в ускоренном темпе всё собирать для поиска. Мы волновались сильно (с подругой поехали), наверное, до момента, пока не пошли в лес. Потом втянулась. Ещё очень хорошие ребята со мной были, всё объяснили, оберегали как могли и помогали» — поделилась Анастасия, позывной «Лапка», город Великие Луки.

«Каждый выход на задачу — это борьба с усталостью и природой, и именно в такие моменты чувствуешь важность каждой минуты. Мы обязательно будем продолжать поиск, потому что там, в этих кочках и болотах, может быть человек, и он очень ждёт, чтобы его нашли» — сказала Анастасия, позывной «Подсолнух».

«Поиск Людмилы Клементьевой продолжается, и нам очень нужна помощь добровольцев. Мы благодарим каждого, кто не остался в стороне и помогает на месте и удалённо», - пояснили поисковики.

Другой поисковый отряд «След» сообщил, что для поисков в лесу нужно два человека.

«Строго мужчины, подготовленные и понимающие степень опасности нахождения в лесу с медведем. Нужно пройти в сопровождении проводника небольшой кусок. Из города поедем примерно с 10.00 до 11.00. Могу забрать», - сообщили в поисковом отряде.