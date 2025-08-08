Происшествия

Пропавшие в Великолукском районе мужчина и пенсионерка остаются ненайденными

Пропавшие в Псковской области Людмила Клементьева и Александр Емельянов так и остаются ненайденными, сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом отряде «След» города Великие Луки.

Ориентировки: «ЛизаАлерт»

Полеты беспилотников в районе поиска Людмилы не дали результата. Это значит, что женщина где-то в лесу под кронами или в завалах. Поможет только пеший поиск, рассказали волонтеры. В районе пропажи Александра не удалось облететь зону досконально.

В поисковом отряде подчеркнули, что для поисков Людмилы и Александра нужны волонтеры. Человек 15-20. Выезд утром.

Напомним, что Людмила Клементьева 1960 года рождения 9 июля отправилась в лес за черникой в Великолукском районе и не вернулась.

24-летний Александр Емельянов пропал в деревне Кулёво Великолукский района. С 26 июля его местонахождение неизвестно.