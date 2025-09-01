Происшествия

Появилось видео задержания по делу о контрабанде табачной продукции в Псковской области

Видео задержания обвиняемых по уголовному делу о контрабанде табачной продукции организованной группой Псковской Ленте Новостей предоставили в УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

По версии следствия, 17 октября 2024 года местный предприниматель и водитель-экспедитор транспортной компании, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно переместили через государственную границу Российской Федерации табачную продукцию на общую сумму около 40 млн рублей с целью ее дальнейшего сбыта на территории РФ.

Уголовное дело направлено в суд.