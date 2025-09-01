Происшествия

В августе жители Псковской области перевели мошенникам 30 млн рублей

88 жителей Псковской области пострадали от преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в августе. Происшествия зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях области, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре региона.

Противоправные действия злоумышленников причинили потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 30 млн рублей.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на свое имя кредиты, денежные средства от получения которых также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета.

Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путем инвестирования, трудоустройство на работу.

Также распространены случаи представления мошенников операторами сотовой связи, которые под предлогом пролонгации договора используют SIM-карты, получают доступ к счетам потерпевших и в последующем похищают денежные средства.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.