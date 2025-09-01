Происшествия

Жилой дом и хозпостройки горели в новосокольнической деревне Тириново

Возгорание жилого дома и двух хозяйственных построек произошло в деревне Тириново Новосокольнического района 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:26. Возможной причиной стало короткое замыкание в розетке на веранде жилого дома. Огнеборцам удалось спасти баню. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

В 1:40 областные пожарные ликвидировали возгорание двух бесхозных строений в деревне Лойно Себежского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.