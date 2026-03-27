Житель Невельского района осужден за приобретение поддельного водительского удостоверения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый в Интернете заранее обговорил с неустановленным лицом условия приобретения заведомо поддельного водительского удостоверения, затем перечислил на счет банковской карты неустановленного лица денежные средства в сумме 80 тысяч рублей, после чего получил в отделении почтовой связи конверт с водительским удостоверением на свое имя.

Менее чем через месяц мужчину остановили сотрудники ДПС, которыми при проверке предъявленного им водительского удостоверения был выявлен факт того, что удостоверение с аналогичными реквизитами выдано иному лицу.

В ходе рассмотрения дела подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца с установлением ограничений.