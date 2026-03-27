 
Происшествия

Житель Невельского района осужден за приобретение поддельного водительского удостоверения

0

Житель Невельского района осужден за приобретение поддельного водительского удостоверения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый в Интернете заранее обговорил с неустановленным лицом условия приобретения заведомо поддельного водительского удостоверения, затем перечислил на счет банковской карты неустановленного лица денежные средства в сумме 80 тысяч рублей, после чего получил в отделении почтовой связи конверт с водительским удостоверением на свое имя. 

Менее чем через месяц мужчину остановили сотрудники ДПС, которыми при проверке предъявленного им водительского удостоверения был выявлен факт того, что удостоверение с аналогичными реквизитами выдано иному лицу. 

В ходе рассмотрения дела подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца с установлением ограничений.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026