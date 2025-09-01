Происшествия

Росгвардейцы за сутки трижды выезжали в магазин на Запсковье из-за краж

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали местных жителей, подозреваемых в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

За текущие сутки сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии три раза выезжали на охраняемый объект – магазин на улице Труда.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух псковичей и псковичку преклонного возраста, которые похитили из торгового зала материальные ценности на общую сумму 3000 рублей.

Похищенное изъято, проводится проверка.