Происшествия

Подростка заключили под стражу в Острове по обвинению в убийстве

Островский городской суд 17 сентября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя 2009 года рождения, обвиняемого в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот: СУ СК РФ по Псковской области

Как следует из представленных материалов, 13 сентября в лесополосе, прилегающей к одной из деревень Островского района, был обнаружен труп 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления в порядке статей 91-92 УПК РФ задержан несовершеннолетний житель города Острова, от которого поступила явка с повинной. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, арестовал обвиняемого, в избрании домашнего ареста стороне защиты отказал.