Происшествия

В себежской деревне Китово сгорели два человека

За прошедшие сутки на территории Псковской области произошло два пожара. В одном из инцидентов есть погибшие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Весна-80» Псковского района поступило в МЧС в 12:46. Огнем уничтожены второй этаж и кровля, первый этаж выгорел изнутри. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электросети садового дома. Спасены хозяйственная постройка и соседний садовый дом. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

В этот же день в 02:19 поступило сообщение о возгорании в деревне Китово Себежского района. Сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. При ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших – личности устанавливаются. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.