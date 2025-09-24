Происшествия

Великолукский суд отклонил апелляцию водителя на результат алкогольного теста

Великолукским городским судом рассмотрена жалоба на постановление мирового судьи, которым водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.





В поданной в суд жалобе водитель ссылался на нарушение должностным лицом процедуры его освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, поскольку не было учтено, что непосредственно перед освидетельствованием он применил спиртосодержащий освежитель полости рта, что влекло необходимость отложения данной процедуры на 20 минут.

Инспектор Госавтоинспекции, проводивший освидетельствование, в судебном заседании подтвердил, что водитель применял некий препарат - спрей, сообщив, что у него болит горло.

По результатам измерений прибором «Алкотектор» состояние алкогольного опьянения у водителя установлено, концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила более 2,5 миллиграмм на литр при допустимой норме 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.



Мировым судьей водителю назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.



Суд апелляционной инстанции, не установив нарушения процедуры прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, оставил постановление мирового судьи без изменения, отказав водителю в удовлетворении его жалобы.