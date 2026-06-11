Несколько улиц в Пскове будут перекрыты 13 июня из-за проведения первенства по велоспорту

Несколько улиц города Пскова будут перекрыты в связи с проведением первенства по велоспорту 13 июня. Об этом сообщили в администрации города Пскова.
В связи с проведением первенства Пскова по велосипедному спорту, посвященного Дню России, на призы победителя Велогонки мира Юрия Захарова, ограничения введут на улицах:
- Гражданской (от Октябрьского проспекта до Яна Фабрициуса);
- Яна Фабрициуса (от Гражданской до Кузнецкой)
- Кузнецкой (от площади Победы до Спортивной)
- Спортивной.
Перекрытие продлится с 10:00 до 15:00.
Помимо этого, изменятся также маршруты автобусов:
• Автобусы 8, 8А и 19 – через площадь Победы, по улицам Советская и Вокзальная (с заездом на вокзал), по улице Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками;
• Автобус 6 – через площадь Победы, по улицам Советская и Вокзальная (с заездом на вокзал) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
• Автобусы 2, 107, 205, 207 – через площадь Победы, по улицам Советская и Вокзальная, на вокзал в прямом и обратном направлениях;
• Автобус 11 – от вокзала по улицам Вокзальная и Бастионная с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.
Администрация города Пскова просит учитывать данную информацию при планировании поездок.