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Несколько улиц в Пскове будут перекрыты 13 июня из-за проведения первенства по велоспорту

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Несколько улиц города Пскова будут перекрыты в связи с проведением первенства по велоспорту 13 июня. Об этом сообщили в администрации города Пскова. 

В связи с проведением первенства Пскова по велосипедному спорту, посвященного Дню России, на призы победителя Велогонки мира Юрия Захарова, ограничения введут на улицах: 

- Гражданской (от Октябрьского проспекта до Яна Фабрициуса);
- Яна Фабрициуса (от Гражданской до Кузнецкой) 
- Кузнецкой (от площади Победы до Спортивной) 
- Спортивной.  

Перекрытие продлится с 10:00 до 15:00. 
 
Помимо этого, изменятся также маршруты автобусов: 

• Автобусы 8, 8А и 19 – через площадь Победы, по улицам Советская и Вокзальная (с заездом на вокзал), по улице Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками;
• Автобус 6 – через площадь Победы, по улицам Советская и Вокзальная (с заездом на вокзал) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками; 
• Автобусы 2, 107, 205, 207 – через площадь Победы, по улицам Советская и Вокзальная, на вокзал в прямом и обратном направлениях;
• Автобус 11 – от вокзала по улицам Вокзальная и Бастионная с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.
 
Администрация города Пскова просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

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