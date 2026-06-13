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Движение общественного транспорта в Пскове изменят 13 июня из-за соревнований

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Движение общественного транспорта в Пскове изменят 13 июня из-за первенства по велосипедному спорту, посвящённому Дню России, на призы победителя Велогонки мира Юрия Захарова, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Псковпассажиравтотранс».

13 июня в период с 10:00 до 15:00 закрыто движение общественного транспорта по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, по улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой.

Автобусы маршрута №№ 8, 8А, 19 следуют через площадь Победы, по улице Советской, улице Вокзальной (с заездом на вокзал), улице Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 6 следуют через площадь Победы, по улице Советской, улице Вокзальной (с заездом на вокзал) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 2, 107, 205, 207 следуют через площадь Победы, по улице Советской, улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 следуют от вокзала по улице Вокзальной, улице Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Карта: администрация Пскова

Ограничения также введут на улице Кузнецкой (от площади Победы до Спортивной) и на улице Спортивной. Перекрытие продлится с 10:00 до 15:00. 

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