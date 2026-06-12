В Пскове состоялся автопробег в честь Дня России

12 июня в Пскове состоялся патриотический автопробег в честь Дня России, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пробег стартовал от монумента Александру Невскому на горе Соколиха в 14:00. Маршрут пролегает от улицы Ижорского Батальона и по улице Чудской – мосту Александра Невского – улице Юбилейной - Рижскому проспекту – Октябрьскому проспекту - улице Гражданской - улице Яна Фабрициуса - Кузнецкой - Юбилейной - Чудской - Леона Поземского, завершится у монумента «Ледовое побоище» на Соколихе.

В мероприятии приняли участие десятки машин.