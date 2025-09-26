Происшествия

Жители Псковской области «подарили» виртуальным аферистам около 800 тысяч рублей

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями некоторых жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму около 800 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти сентябрьские дни к некоторым псковичам и великолучанам в мессенджерах и по телефонам обратились незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и менеджерами по продажам. Они предложили собеседникам дополнительный заработок в Сети и обещали предотвратить возможную блокировку несанкционированной операции по оформлению кредита. Жертвами нечистых на руку лиц стали также пользователи при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров.

В итоге потерпевшие «подарили» виртуальным аферистам в общей сложности около 800 тысяч рублей. Горожане обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.