Происшествия

Псковские приставы взыскали 2,5 млн рублей с недобросовестного строителя за сломанную мечту

Судебные приставы Пскова принудительно взыскали более 2,5 миллиона рублей с местного предпринимателя, который построил жилой дом с многочисленными нарушениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Конфликт между заказчицей и подрядчиком назревал несколько лет. Женщина полностью оплатила строительство своего дома, сумма контракта превысила 2 миллиона рублей. Однако объект оказался недостроенным и с серьезными нарушениями. Экспертиза выявила некачественный фундамент, отсутствие отмостки и водосточной системы, ошибки в монтаже кровли, трещины в стенах, нарушения в установке стропильной системы и мауэрлатов. По мнению специалистов, дом в текущем состоянии небезопасен и непригоден для проживания. Стоимость устранения всех выявленных недостатков оценена более чем в 2 миллиона рублей.

Истица утверждает, что неоднократно пыталась урегулировать вопрос мирным путем, однако подрядчик уклонялся от исправления ошибок и не предоставил акт сдачи-приемки работ. Ответчик, напротив, настаивает, что все обязательства были выполнены и оплачены еще в 2019 году, а претензии спустя четыре года — злоупотребление правом. Он считает, что истцом пропущен срок исковой давности, а часть недостатков связана не с качеством строительства, а с тем, что дом долгие годы не использовался.

Судья Псковского районного суда, рассмотрев материалы дела, обязал подрядчика выплатить денежные средства для устранения недостатков.

Исполнительный документ имущественного характера в отношении 35-летнего подрядчика поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №2.

В срок, отведенный для добровольного погашения задолженности, должник решение суда не исполнил, что повлекло за собой ряд негативных последствий. Судебный пристав наложил арест на банковские счета гражданина. Кроме этого, с псковича был взыскан исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. Меры принудительного исполнения положительно повлияли на скорость возмещения компенсации, и вскоре положенные денежные средства в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей были переведены взыскательнице.