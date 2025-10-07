Происшествия

Суд обязал предприятие восстановить работу 11 пожарных гидрантов в Плюссе

Прокуратура Плюсского района провела проверку состояния пожарных гидрантов на территории района и выявила, что более 10 гидрантов в поселке Плюсса не функционируют, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в части функционирования пожарных гидрантов на территории Плюсского района.

Обеспечение надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения относится к первичным мерам противопожарной безопасности.

Проверкой установлено, что сети водоснабжения являются собственностью муниципального образования «Плюсский муниципальный округ», в настоящее время переданы на праве хозяйственного ведения в МП «ПлюссаТеплоРесурс».

Вместе с тем, по состоянию на 14.03.2025 не функционирует свыше 10 пожарных гидрантов, расположенных в п. Плюсса, что нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц.

Так, неисправное состояние пожарных гидрантов является причиной неэффективного тушения пожаров, влияет на сроки ликвидации очага возгорания, препятствует обеспечению защиты от возгорания соседних объектов.

С учетом вышеизложенного, 31.03.2025 прокуратурой района в Стругокрасненский районный суд направлено исковое заявление о возложении на МП «ПлюссаТеплоРесурс» обязанности в принять меры по приведению в пригодное к эксплуатации состояние 11 пожарных гидрантов, расположенных в п. Плюсса, которое 05.08.2025 рассмотрено, исковые требования прокуратуры района удовлетворены.

В настоящее время решение суда вступило в законную силу.