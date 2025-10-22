Происшествия

Гражданина наказали за ложное сообщение о готовящемся взрыве в псковском центре помощи детям

Гражданин будет два года находиться под надзором за ложное сообщение о готовящемся взрыве в центре помощи детям в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении гражданина Финатова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Установлено, что в декабре 2024 года подсудимый, находясь по адресу места проживания, путем звонка в службу «112» сделал ложное сообщение о готовящемся взрыве в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова.

При проверке данного сообщения сотрудниками правоохранительных органов оно не подтвердилось.

С учетом общественной опасности преступления, судом Финатову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд пришел к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества, установив испытательный срок - 2 года, в течение которого он будет находиться под контролем соответствующей службы исполнения наказания.