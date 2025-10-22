Происшествия

В Пскове демонтирован металлический гараж на Октябрьском проспекте

В Пскове сотрудники муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города» демонтировали металлический гараж, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото здесь и видео далее: группа сети «ВКонтакте» «Контрольное управление администрации г. Пскова»

Этот процесс прошел на основании постановления администрации Пскова от 15 ноября 2023 года № 2605.

Гараж находился по адресу: Октябрьский проспект, дом № 44А. Во время демонтажа сотрудники разобрали движимое имущество гаража.

Части объекта транспортировали для временного хранения на территорию МКУ «Служба благоустройства города» по адресу: ул. Индустриальная, д. 26.