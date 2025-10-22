Происшествия

По 30 тысяч рублей выплатят мужчины, слившие топливо из тепловоза на станции Дно

Дновский районный суд Псковской области вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ - покушение на кражу, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение тайного хищения чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: управление на транспорте МВД России по СЗФО

Летом 2025 года в ночное время двое работников железной дороги вступили в преступный сговор, направленный на тайное хищение дизельного топлива из топливной системы локомотива ОАО «РЖД». В процессе движения локомотива при помощи заранее принесенных и приготовленных ими 13 пластиковых емкостей, объемом по 30 литров каждая, мужчины поочередно наполнили их дизельным топливом, которые затем скинули в железнодорожный откос по ходу движения локомотива.

Смотрите также На станции Дно задержаны двое мужчин, на ходу сливших топливо из тепловоза

Довести свой преступный умысел до конца подсудимые не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции.

Сумма материального ущерба, который мог быть причинен ОАО «РЖД», составила 14593 рубля 7 копеек.

В судебном заседании мужчины вину в совершении инкриминируемого им преступления признали полностью, раскаялись в содеянном. Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.