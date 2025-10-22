Происшествия

На станции Дно задержаны двое мужчин, на ходу сливших топливо из тепловоза

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили двоих местных жителей в возрасте 29 и 33 лет, причастных к хищению дизельного топлива на перегоне станций Леменка – Гачки, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Фото здесь и далее: управление на транспорте МВД России по СЗФО

Транспортными полицейскими установлено, что злоумышленники, работая в одной транспортной организации, при помощи заранее приготовленных и принесенных с собой пластиковых емкостей (в количестве 20 штук объемом по 30 литров каждая), в ходе движения тепловоза от станции Луга до станции Дно, слили из топливной системы тепловоза более 400 кг дизельного топлива.

После этого фигуранты произвели сброс заполненных канистр с тепловоза в откос железнодорожного пути, с намерением забрать их по окончании рабочей смены.

Однако довести свой преступный умысел они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции на станции Дно.

Следственным отделом Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.