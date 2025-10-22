Происшествия

Полиция опровергла слухи о стрельбе по пассажирскому автобусу в Пскове

Управление МВД России по Псковской области опровергло слухи о стрельбе по пассажирскому автобусу в Пскове. Официальный комментарий опубликован в группе управления в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Псков за-рулем» / Telegram-канал

«Полицейскими незамедлительно была проведена проверка. Указанная информация не соответствует действительности. Криминального характера нет», - говорится в публикации.

Напомним, ранее на улице Юбилейной в Пскове произошел инцидент в пассажирском автобусе марки МАЗ. По словам очевидцев, при повороте на улицу Коммунальную, рядом с Рижским проспектом, произошло повреждение стекла автобуса со стороны водителя.