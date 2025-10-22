Псковcкая обл.
Происшествия

Очевидцы: Неизвестный выстрелил в стекло пассажирского автобуса в Пскове

22.11.2025 17:49|ПсковКомментариев: 0

На улице Юбилейной в Пскове произошел инцидент в пассажирском автобусе марки МАЗ. По словам очевидцев, при повороте на улицу Коммунальную, рядом с Рижским проспектом, произошло повреждение стекла автобуса со стороны водителя, сообщили в Telegram-канале «Псков за-рулем».

Фото:  «Псков за-рулем» / Telegram-канал

Как сообщают пассажиры в комментариях к посту, причиной повреждения стал выстрел неизвестным лицом.

По состоянию на данный момент официальной информации от правоохранительных органов или представителей транспортной компании относительно случившегося инцидента нет.

Источник: Псковская Лента Новостей
