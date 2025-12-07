Происшествия

Великолучанина осудили за кражу денег у собутыльника ради онлайн-казино

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженца города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина 10 августа в ходе распития спиртных напитков позаимствовал мобильный телефон у своего соседа, зная пароль от мобильного приложения банка, и совершил переводы денежных средств на общую сумму почти 50 тысяч рублей, возвратив таким образом имеющиеся у него долги и оплатив игры в онлайн-казино.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Суд назначил великолучанину наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.