Великолучанина осудили на 4,5 года за удар топором по своей собутыльнице

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства установили, что 52-летний великолучанин вечером 31 мая, находясь в собственной квартире, во время совместного распития спиртных напитков со своей знакомой, неожиданно напал на женщину, нанеся ей удар обухом топора в лобную часть головы, чем причинил потерпевшей телесные повреждения, классифицированные экспертами как тяжкий вред здоровью человека, опасный для жизни.

Мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью, выразил раскаяние и принес потерпевшей свои извинения, которые последняя приняла.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ, и приговорил к лишению свободы на срок 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.