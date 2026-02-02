Появилось видео задержания псковички за участие в мошеннической схеме

Появилось видео задержания псковички за участие в международной мошеннической схеме с «сим-боксами». Об это сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: Петербургская полиция / Telegram-канал

Ранее сообщалось, что молодая женщина, не имеющая постоянной работы, вместе со своим 28-летним знакомым из Калмыкии арендовала квартиры в посёлках Мурино и Новое Девяткино, где развернула так называемые «сим-боксы» — аппаратуру для перенаправления телефонного трафика из-за границы. Эти устройства позволяли мошенникам из Украины звонить россиянам под видом банков, службы поддержки или госорганов, скрывая своё реальное местоположение.