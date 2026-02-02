 
Происшествия

Псковичку задержали в Петербурге за участие в международной мошеннической схеме с «сим-боксами»

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со спецподразделением Главка пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся массовыми телефонными мошенничествами. В числе задержанных — 20-летняя уроженка Псковской области, приехавшая в Северную столицу для организации подпольных коммуникационных узлов, сообщили ведомстве. 

Фото здесь и далее: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Молодая женщина, не имеющая постоянной работы, вместе со своим 28-летним знакомым из Калмыкии арендовала квартиры в посёлках Мурино и Новое Девяткино, где развернула так называемые «сим-боксы» — аппаратуру для перенаправления телефонного трафика из-за границы. Эти устройства позволяли мошенникам из Украины звонить россиянам под видом банков, службы поддержки или госорганов, скрывая своё реальное местоположение.

С августа 2025 года через организованный ими узел ежедневно проходило не менее пяти тысяч обманных звонков. За свою деятельность псковичка и её сообщник получали по 12 тысяч рублей в день в криптовалюте. Для конспирации они меняли квартиры каждые 3-4 дня.

 

На данный момент установлена причастность задержанных к 50 уголовным делам, возбужденным на территории Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов Российской Федерации.

При обысках по местам проживания сотрудниками полиции было изъято два шлюза, два ноутбука со специальным программным обеспечением, два роутера, 19 телефонов с перепиской и указаниями от кураторов, более 3500 SIM-карт, семь банковских карт.

 

По всем фактам преступной деятельности Следственным управлением УМВД России «Пушкинское» возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование средств связи).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.

