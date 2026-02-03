 
Происшествия

Военный получил срок за кражу чайника, газовой плиты и ведра в печорской деревне

0

Военнослужащий получил срок за кражу в печорской деревне Печки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской военном гарнизонном суде. 

Установлено, что 30 июня 2025 года около 16:00 подсудимый, желая похитить чужое имущество, через входную дверь проник в жилой дом, расположенный на улице Сельская в деревне Печки Печорского округа. Откуда он похитил: газовую бытовую настольную плиту, электрический чайник, пластиковое ведро, а также резиновый шланг с редуктором, керамическую кружку, три занавески из тюля и два махровых полотенца. Потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму 6 000 рублей.

В судебном заседании военнослужащий по контракту виновным себя в совершении вышеуказанного деяния признал в полном объеме, подтвердив изложенные обстоятельства, заявил о раскаянии в содеянном, отметив при этом, что дом выглядел заброшенным, а входная дверь была не заперта.

Несмотря на признание своей вины, виновность подсудимого в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

