В суд поступило уголовное дело об убийстве мужчины ножом в Плюссе

В Стругокрасненский районный суд поступило уголовное дело по обвинению 27-летней жительницы поселка Плюсса в совершении убийства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Из обвинительного заключения следует, что в декабре 2025 года обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и в результате словесного конфликта ударила потерпевшего ножом в грудь. Мужчина скончался на месте преступления.

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Дело назначено к слушанию на 12 марта. 

