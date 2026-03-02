Безработную жительницу Невеля подозревают в двух грабежах

Сотрудники МО МВД России «Невельский» установили местную жительницу, подозреваемую в открытом хищении чужого имущества из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в городе Невеле из торгового зала магазина по улице Комсомольской 26 и 27 февраля неизвестная женщина открыто без применения насилия похитила продукты питания и спиртное, после чего скрылась.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная, ранее судимая горожанка 1986 года рождения.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие. Часть похищенного изъята. Выясняются все обстоятельства произошедшего.