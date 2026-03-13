 
Происшествия

Псковича будут судить за сломанный глаз коллеги, который отказался убираться на рабочем месте

0

44 – летнего псковича, который ударил коллегу по работе из за беспорядка на рабочем месте будут судить, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Осенью 2025 года пскович находился на рабочем месте. Он попросил коллегу, чтобы тот убирал мусор со своего рабочего места, однако коллега отреагировал агрессивно- выражался нецензурной бранью, пререкался, а также нанес удар кулаком в область грудной клетки псковича. В ответ пскович нанес удар кулаком в лицо коллеги, после чего конфликт был окончен.

В дальнейшем коллега псковича обратился за медицинской помощью в больницу, где у него обнаружили телесные повреждения в виде перелома нижней стенки правой орбиты с раной и кровоподтеком в области правого глаза.

Пскович признал вину, в содеянном раскаялся. А его коллега оценил вред причиненный его здоровью и заявил гражданский иск в размере 306 400 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 112 УК РФ предусматривает альтернативное наказание одно из которых лишение свободы на срок до трех лет.

