Наталия Соколова выразила соболезнования по поводу гибели девочек в Палкинском округе

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова выразила соболезнования родным и близким двух погибших девочек в Палкинском муниципальном округе.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
«Воскресный вечер обернулся трагедией. Во время прогулки у реки Великой в Палкинском районе утонули две 8-летние девочки. Обстоятельства гибели уточняются. Приношу свои сердечные соболезнования родным и близким Это очень тяжелая утрата для всех нас», - отметила Наталия Соколова.
Она также призвала родителей внимательнее следить за детьми возле водоемов.
«Уважаемые взрослые, читающие этот пост! Напоминаю вам, что дети не должны оставаться без присмотра вблизи водоёмов. Тёплая погода манит их к воде. Увы, даже небольшая река или пруд могут быть опасны. Учите детей правилам безопасности и всегда будьте рядом. Берегите своих детей», - призвала омбудсмен.