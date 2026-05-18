Наталия Соколова выразила соболезнования по поводу гибели девочек в Палкинском округе

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова выразила соболезнования родным и близким двух погибших девочек в Палкинском муниципальном округе.

«Воскресный вечер обернулся трагедией. Во время прогулки у реки Великой в Палкинском районе утонули две 8-летние девочки. Обстоятельства гибели уточняются. Приношу свои сердечные соболезнования родным и близким Это очень тяжелая утрата для всех нас», - отметила Наталия Соколова.

Она также призвала родителей внимательнее следить за детьми возле водоемов.